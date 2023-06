Trump alla sbarra | Contro di me caccia alla streghe

(Di martedì 13 giugno 2023) Il tribunale di Miami doveè arrivato per ascoltare le accuse a suo carico ha vietato ai giornalisti presenti in aula smartphone e laptop. Prese le impronte del tycoon, ma niente foto segnaletiche

Charlie Hebdo ricorda Silvio Berlusconi: riferimenti alla mafia, a Trump e alle Olgettine Fanpage.it

Donald Trump, inoltre, non ha nessuna intenzione di mollare la corsa alle presidenziali del 2024, neanche in caso di condanna ...Il tycoon attacca: 'Il dipartimento di Giustizia è corrotto'. In città i timori di scontri e proteste fra pro e anti-Trump (ANSA) ...