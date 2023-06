Trump a processo per le carte segrete L' ex presidente si dichiara ' non colpevole'

... che sembra provare chesapesse di maneggiare documenti top secret e se ne fosse vantato. Con ... ma potrebbero non essere loro a seguire ilperch sembra abbiano disaccordi con il loro ...Sette i capi di accusa Le dichiarazioni dell'avvocato di Donald'Presentiamo una dichiarazione di non colpevolezza', ha dichiarato al giudice l'avvocato diTodd Blanche. Secondo i ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è formalmente in stato di arresto . Il suodi registrazione e quello del coimputato Walt Nauta sono stati completati a Miami . Niente foto segnalatica per l'acclarata riconoscibilità ...

Trump a processo - Nessun luogo è lontano | Radio 24 Radio 24

L’udienza, in un tribunale super blindato, è durata solo pochi minuti, per la lettura dei 37 capi d’accusa sulle carte segrete sequestrate a Mar-a-Lago ...Donald Trump si è dichiarato «non colpevole» di fronte a tutti i 27 capi d'accusa a suo carico nell'ambito delle carte segrete a Mar-a-Lago. L'ex presidente ...