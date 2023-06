Trump a Miami | prima di udienza attacca procuratore Smith | “E’ un bandito”

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Pocodi presentarsi di fronte al giudice diche formalizzerà la sua incriminazione, Donaldsi scaglia contro ilJackche lo ha incriminato definendolo “un”. “Questo è ilche Biden e il suo corrotto dipartimento dell’Ingiustizia mi hanno affidato, è un estremista pazzo ed un odiatore di”, ha scritto l’ex presidente su Truth Social, riferendosi ala cui è stata affidata la guida dell’inchiesta sulle carte segrete sequestrate a Mar a Lago e sul ruolo dinell’assalto al Congresso. Il tycoon ha anche inviato una mail ai suoi sostenitori, intitolata, “la mia ultima maildell’incriminazione”, in cui riafferma ...

... ilNational Doral, alla vigilia della sua apparizione davanti alla corte federale diè accusato di conservare documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca, in un ......riservati dalla Casa Bianca e oggi in tribunale a), dall'altro c'è Ivanka che - magari per stemperare la tensione - festeggia il Bat Mitzvah della figlia Arabella Rose Kushner. Ivanka..."La giustizia è morta ma vinceremo", ha scritto ai sostenitori Poco prima di presentarsi di fronte al giudice diche formalizzerà la sua incriminazione, Donaldsi scaglia contro il ...

L'aereo con a bordo Donald Trump è atterrato a Miami Agenzia ANSA

"Questa è un'altra caccia alle streghe. E' tutto basato su una bugia per coprire la vera corruzione di Joe Biden", ha detto una pensionata.Per l'ex presidente niente manette né foto segnaletiche e l'udienza non sarà trasmessa in televisione. 'La giustizia è morta ma vinceremo', ha ...