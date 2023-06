Truffa al Casinò di Sanremo con carte truccate | sei arresti e dieci misure cautelari

Leggi su open.online

(Di martedì 13 giugno 2023) Sono 10 leeffettuate dalla Polizia di Stato in relazione a una indagine su una presunta combine aldi. Sei gli arrestati, due in carcere e quattro ai domiciliari, per altri quattro è stato disposto invece l’obbligo di dimora. Lasarebbe avvenuta al gioco Punto e banco. Tra gli arrestati c’è il “cartaio”, Luigi Carbone, 58 anni (che è stato licenziato), conosciuto come Silvio, considerata figura chiave nell’organizzazione. Le accuse sugli indagati vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla, al peculato e alla corruzione. Carbone avrebbe segnato leutili con delle lievi abrasioni sul dorso per poi truccare di fatto il gioco. Le indagini hanno preso il via lo scorso anno, dopo la registrazione di diverse ...