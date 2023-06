Tromba marina a Ostia e Civitavecchia | mattina di paura sul litorale romano

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma – Nonostante l’estate sia ormai alle porte, continua il maltempo a Roma e nel Lazio. La Capitale nelle ultime ore è stata colpita da una vera e propria bomba d’acqua, in un clima quasi invernale. Ad essere colpito dal maltempo anche il, in particolareche, come si vede dalle foto pubblicate dal portale Meteo Lazio di Davide Santucci, Alessio Camilli e Marco Virgili, sono state colpite da violente trombe marine. A Roma temporale tutta lata, che ha provocato diversi allagamenti soprattutto a nord. Colpita anche la zona sud est della Capitale, oltre che l’Aurelia.

