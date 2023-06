A causa di un allarme bomba è stato evacuato palazzo Candido a Trani sede del. Le misure ed il piano di sicurezza sono stati attivati dopo una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno nell'immobile. Da qui la decisione di far evacuare l'intera ...A causa di un allarme bomba Palazzo Candido a Trani, sede del, è stato evacuato nella mattinata di martedì 13 giugno. Le misure e il piano di sicurezza, come riporta l'agenzia 'ANSA', sono stati attivati dopo che è arrivata una telefonata che ...A causa di un allarme bomba è stato evacuato palazzo Candido a Trani sede del. Le misure ed il piano di sicurezza sono stati attivati dopo una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno nell'immobile. Da qui la decisione di far evacuare l'intera ...

Tribunale civile di Trani evacuato per allarme bomba Agenzia ANSA

Il Tribunale Civile di Trani, situato nel palazzo Candido, è stato evacuato a seguito di un allarme bomba. Il piano di sicurezza è stato attivato in risposta a una telefonata che annunciava la presenz ...A causa di un allarme bomba è stato evacuato palazzo Candido a Trani sede del tribunale civile. Le misure ed il piano di sicurezza sono stati attivati dopo una telefonata che annunciava la presenza di ...