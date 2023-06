Treat Williams | la causa di morte dell’attore

(Di martedì 13 giugno 2023)è morto il 12 giugno del 2023 adelle gravi lesioni riportate in un incidente stradale in moto. L’attore aveva 71 anni e stava viaggiando a Dorset, quando un Suv gli ha tagliato la strada. Sebbeneindossasse il casco, l’impatto è stato così violento che è morto dopo il trasporto in ospedale. A confermare ladi Hair e Everwood è stato l’agente dell’artista Barry McPherson che a People ha specificato: “Un’automobile gli ha tagliato la strada. Sono devastato perché era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento, era proprio un grande attore e i cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni settanta”. L’attore è stato vittima di un brutto incidente nella città di Dorset, quando la sua moto con un Suv che gli ...

