Travaglio e Santoro ricordano quando Berlusconi pulì la sedia del direttore del Fatto | “Perse 6 milioni e mezzo di voti” Su La7

(Di martedì 13 giugno 2023) Michelee Marcorievocano la celebre puntata di Servizio Pubblico, andata in onda il 10 gennaio 2013 e avente per protagonista unico Silvio. Nel corso di Otto e(La7) entrambi i giornalisti invitano a guardare l’intera trasmissione, di cui si ricorda solo la scena in cui l’ex Cavaliere pulisce lasu cui era seduto ildelQuotidiano. “Quella trasmissione era un po’ come la partita Italia-Germania – spiega– perché fece il 33% di ascolti su La7, il che equivaleva al 95% su Rai Uno. Quella seraera molto teso e preoccupato, tanto che dietro le quinte c’era Zangrillo che lo vigilava con grande attenzione. E io, che sono soprattutto un uomo di spettacolo come lo era ...

Lo rivela a Otto e mezzo (La7) Micheleche aggiunge: ' Non so se davvero il lascito di Berlusconi sia la Meloni '. Vedi Anche Silvio Berlusconi,a La7: 'C'è stata una beatificazione ...Prima si arrabbia , parla di. Poi si gira, sorridente, e scherza rivolto al pubblico ', ricorda Renzi. Berlusconi, insomma, aveva ' un ottimismo di fondo '.Quando Silvio accettò l'invito di Annozero si impadronì della trasmissione in qualche minuto, col famoso gesto di spazzolare la seggiola, ridicolizzando. Capisci i film assurdi ...

“Un capolavoro mediatico: il giorno in cui puì la seggiola sulla quale si era seduto Marco Travaglio“. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva e direttore editoriale del Riformista, nel corso dello ...Santoro: "Mi ha chiamato prima dell'ultimo ricovero, che gli è stato fatale. Ho tenuto finora questa telefonata per me, sono stati 40 minuti interessanti" ...