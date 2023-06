Travaglio a La7 | “Berlusconi non ha pagato solo le donne ma anche Craxi | giudici | testimoni e senatori perché cambiassero campo”

(Di martedì 13 giugno 2023) “Sì, l’inizio della fine di Silviosi è verificato quando ha parlato Veronica Lario. E aggiungo: purtroppo.le sue frequentazioni con diverse ragazze,minorenni, sono la cosa meno grave dal punto di vista dell’etica pubblica.soltanto una di quelle due-trecento cose che ho citato stamattina nel mio editoriale e che ha detto e fatto lui avrebbe segnato per sempre la fine, in un qualsiasi altro Paese, di un leader politico o un premier. Noi le abbiamo tollerate tutte finché non abbiamo scoperto che si circondava di ragazze e minorenni, e le pagava”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commentando ciò che ha fatto in vita l’ex presidente del Consiglio. “Una cosa gravissima – ha continuato ...

Vedi Anche Silvio Berlusconi,: 'C'è stata una beatificazione imbarazzante. Lui non avrebbe voluto essere dipinto come un santino' Bindi menziona poi la frase con cui fu apostrofata da ...... chi vivrà vedrà (i conti), ma nel contempo si può già vedere come i depositi bancari di SEIF abbiano avuto un andamento ben peggiore delle contemporanee ospitate del direttore Marcosu:...Vedi Anche Silvio Berlusconi morto, Bersani a: 'Era un liberale immaginario e dopo 17 anni di sua leadership oggi ci ritroviamo una destra - destra' Gli fa eco: 'La scena della sedia ...

Travaglio e Santoro ricordano quando Berlusconi pulì la sedia del direttore del Fatto: “Perse 6… Il Fatto Quotidiano

"Lui si fa imbeccare dai suoi amici giudici che gli passano il copia e incolla che fanno" disse Silvio Berlusconi di Marco Travaglio ...