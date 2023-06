Trapper Elia17Baby condannato a 10 anni per tentato omicidio | accoltellò un 35enne

(Di martedì 13 giugno 2023)a 10di reclusione per. Ilromano, all’anagrafe Elia Di Giacomo, è stato riconosciuto colpevole di averdi uccidere unsulla spiaggia di Marinella a Olbia, accoltellandolo alla schiena. Un’aggressione per la quale la vittima, un uomo di Sassari è ora costretto su una sedia a rotelle, come riporta La Repubblica. Il pronunciamento del giudice è arrivato stamattina ed è stata una sentenza che ha colto di sorpresa anche il pubblico ministero che aveva chiesto la condanna dell’imputato a 8. Le reazioni dei difensori di parte alla sentenza Ovviamente le reazioni dei difensori di parte sono state nettamente opposte. Se i legali del 26enne romano si sono detti pronti a ...

