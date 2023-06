Trail del Centenario all’insegna di Marco Zanga e Giulia Lamberti

(Di martedì 13 giugno 2023) In una Foppolo tutta colorata di “arancione Lovato” e in una giornata dal clima ideale per correre senza soffrire il caldo, sono stati più di 500 gli atleti che alle 10 del mattino si sono messi alla prova sui sentieri tecnici e panoramici deldel. L’evento, che doveva essere one shot in quanto ideato lo scorso anno per festeggiare i 100 anni dell’azienda bergamasca, si è trasformato in un appuntamento dell’alta Valle Brembana, capace di attirare atleti da tutta la provincia e non solo. Spettacolare la partenza unica e il lunghissimo serpentone di atleti che dal piazzale degli Alberghi, ai piedi della pista da sci Quarta Baita, saliva lungo la stessa. Alle loro spalle l’arco e gli striscioni arancioni Lovato, organizzatrice della manifestazione insieme a Fly-Up Sport, la musica e la voce dello speaker. Ma la testa è già lassù, in cima ...

Praticava infatti lo sky running e ilrunning, un'attività sportiva che si alternava a una ... quello sarebbe stato infatti il suo secondo giorno da responsabilesupermercato, ma l'incidente ......Coppa Europa per Club di Cross che si è tenuta ad OropesaMar (Valencia, Spagna), ha subito approcciato al meglio la stagione di corsa in montagna con una grande prova nel celebre Colmen...... la qualitàcarico di allenamento acuto e di lungo periodo. La prima formulazione avviene dopo ... per avere un riferimento, uno score di 10.000 è quello che solo uno dei migliorirunner ...

Trail del Centenario: Zanga e Lamberti vincono la prova clou, Boffelli-Saggin indicano la via... verticale - Sportmediaset Sport Mediaset

La cosa più importante: non è in montagna, tutt’altro, questo trail center si trova praticamente in pianura ... In Svezia la Sigtuna Bike Arena è gratuita, ma per un luogo del genere anche pagare un ...Partita l’11 giugno a Comacchio la terza edizione di un evento unico in Europa: 18 discipline cinofile da scoprire o approfondire. E per consolidare il rapporto con il proprio migliore amico ...