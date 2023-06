Traffico Roma del 13-06-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati pioggiae qualche piccolo incidente rendono al momento difficoltoso il transito sull’intero percorso del raccordo anulare abbiamo Quindi niente code In entrambe le carreggiate code anche soltanto Urbano della A24 in uscita datra la tangenziale è il raccordo lunghe code anche in tangenziale nelle due direzioni verso Stadio Olimpico si sta in coda dallaL’Aquila a Corso di Francia mentre verso San Giovanni troviamo con dei tra Corso di Francia e la Nomentana lunghe code per un incidente anche sulla via Casilina tra via di Rocca Cencia e via di Fontana Candida nelle due direzioni in occasione delle Mille Miglia via Veneto Vi ricordo che è chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni in direzione di piazza Barberini E questa sera chiusura anticipata per la linea a ...