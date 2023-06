Traffico Roma del 13-06-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati andiamo subito ad aggiornare la situazione abbiamo rallentamenti e code nelle due carreggiate per metà dell’anello siamo sul raccordo anulare nello specifico sulla carreggiata esterna Ci sono code tra allaFiumicino e la Tuscolana mentre in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Bufala hotel a Prenestina la tangenziale per una pericolosa macchia d’olio sulla strada è rimasta chiusa per motivi di sicurezza e ora è riaperta è aperta ma con code nelle due direzioni da Ponte Milvio a viale della Moschea verso San Giovanni e tramonti burtini e Salaria direzione Stadio Olimpico in zona San Giovanni abbiamo code per un incidente in via Nola all’altezza di viale Castrense chiusura anticipata questa sera per la linea a della metropolitana con le ultime partenze alle 21 da Battistini ...