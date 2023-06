Traffico Roma del 13-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi allagamenti sono segnalati in diverse zone della città a causa delle forti piogge che si sono abbattute sull’ hinterland non terrore invito quindi massima cautela nella guida è a causa del maltempo si sono formati rallentamenti concludi un po’ su tutto il percorso in particolare in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e successivamente a partire dal video con l’ aquila fino alla Tuscolana in carreggiata esterna code dalla Pontina fino allo svincolo Anagnina nel quadrante Ovest code sull’Aurelia da via Aurelia Antica al Raccordo qui per un incidente altre cose del Casal Lumbroso e Malagrotta in direzione quindi di Civitavecchia si tratta di un altro incidente sulla-fiumicino permangono code dall’euro a Parco de’ Medici in direzione dell’ aeroporto Leonardo Da Vinci ...