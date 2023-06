Traffico Roma del 13-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in un molte gli spostamenti registrati sulla rete viaria cittadino spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo in sezione dell’internal capitolino verso le piogge sono accompagnati da temporali in teoria invito alla massima cautela nella guida cominciamo col segnalare un incidente sul Raccordo Anulare incidente che provocando incolonnamenti in carreggiata interna dalla Casilina all’uscita Tuscolana in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti permolto intenso dal vivo con laFiumicino allo svincolo Anagni da registrare Inoltre un incidente sulla rampa che dalla carreggiata esterna del raccordo immette sullaFiumicino in direzione di Fiumicino sotto la turbano dell’arma Laguna culture a partire da ...