Traffico Roma del 13-06-2023 ore 08 | 00

(Di martedì 13 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilitàData l’ora ci sono ancora una 20 su tutte le consolari entrata verso il centro particolarmente raffinato al quadrante Nord con le code sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone dall’albero al video di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare abbiamo Code in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra Flaminia e Cassia code tra le uscite Boccea Aurelia e Pisana è sempre in esterna abbiamo rallentamenti dal bivio con laquella fino alla Nomentana code sul tratto Urbano dellaL’Aquila lungo la diramazioneSud ...

Traffico Roma del 13-06-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

La Ciclabile Ostiense è un'infrastruttura utile per migliorare la mobilità di tutto il quadrante attorno all'Università di Roma Tre ...Maltempo a Roma e provincia, ancora nubifragi nella giornata di oggi, 12 giugno. Mentre tutti attendono con ansia il caldo africano e le meritate vacanze al mare, continuano puntuali i temporali e i n ...