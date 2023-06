(Di martedì 13 giugno 2023) Silvio Berlusconi è stato Gabriele d’Annunzio. Dal 1994 in poi siamo stati abituati al paragone denigratorio e bolso fra il Cav. e Mussolini, quando invece molto più calzanti appaiono le somiglianze col Vate: se qualche maligno diceva che Mussolini era un d’Annunzio spiegato al popolo, allora Berlusconi è stato un d’Annunzio spiegato meglio. Erano entrambi dei superitaliani che, incarnando l’essenza dell’immaginario patrio, lo hanno forgiato e rinnovato causando sentimenti estremi nei compatrioti. E’ superfluo ricamare sulla comune inclinazione per l’eterno femminino: il vero punto di contatto fra i due sta nella passione per la pubblicità. Su di essa Berlusconi ha edificato il proprio impero e, già nel 1962, veniva ritratto gongolante in divisa da calciatore nella réclame dei gelati Motta; d’Annunzio inventò il marchio Rinascente, etichettò l’Amaro Montenegro “liquore delle virtudi”, ...

Tracce di un Cav. dannunziano Il Foglio

Antonio Tajani, da Washington in visita dal segretario di Stato Blinken, lo ricorda con “dolore immenso”, postando su Twitter la foto del 1994, quando lui, attuale vicepremier, ministro degli Esteri, ...Schlein: "Grande rispetto per un protagonista della storia". E persino il forcaiolo Ingroia: "Come perdere un pezzo di sé" ...