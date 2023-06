Toyota accompagna gli atleti di Special Olympics verso i Mondiali

(Di martedì 13 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –, in qualità di Premium Partner,glidiin occasione della 34esima edizione dei GiochiEstivi che si svolgeranno dal 17 al 25 giugno 2023, per la prima volta, a Berlino. Guidata dal potere dello sport come mezzo per unire le persone e ispirare un cambiamento positivoun futuro più inclusivo,ha aderito anche all’iniziativa “Adotta un Campione®”: un progetto a supporto di 5di diverse discipline – dal Basket al Bowling, fino al Calcio e alla Ginnastica Artistica – a cui è stato offerto il necessario per il loro percorso di preparazione e trasfertadi Berlino.ha inoltre ...

ROMA -, in qualità di Premium Partner,gli atleti di Special Olympics in occasione della 34esima edizione dei Giochi Mondiali Estivi che si svolgeranno dal 17 al 25 giugno 2023, per la ...

