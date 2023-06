Torta crunch alle ciliegie | scricchiola tra i denti e fa vibrare le papille!

Leggi su donnaup

(Di martedì 13 giugno 2023) Laè un dolce di stagione perché in questo momento abbiamo a disposizione frutti dolcissimi e golosi, come duroni, amarene. Ma si può preparare tutto l’anno, basta semplicemente procurarseli surgelati o surgelarli ora. L’importante è ricordarci di eliminare il nocciolo, perché non ci disturbi il morso. Sarebbe davvero spiacevole imbatterci in parti dure assaporando un dessert così scioglievole e croccante al contempo. Semplicissimo da preparare, si impasta in un baleno, senza l’uso di strumenti elettrici come mixer o sbattitore, con un semplice frullino prima, a piene mani poi. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo perché l’acquolina sale e sale!: ingredienti e preparazione Per ...