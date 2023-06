“Torneo Città di Avellino” | la pioggia ferma l’inaugurazione ma non il divertimento VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo nove anni di assenza, torna il “di”. L’evento che coinvolge la comunità di Rione Mazzini, e non solo, torna nuovamente nell’estate avellinese. Una manifestazione che vuole ricordare dei giovani che ci hanno lasciato troppo presto. L’edizione 2023 vedrà la partecipazione di circa 35 squadre per un totale di 300 giocatori. Manifestazione voluta fortemente da Sergio Trezza che nel lontano 1994 diede il via alla manifestazione entrata nel cuore di avellinesi e non. L’arena di Rione Mazzini, nei mesi scorsi è stato oggetto anche di un restyling per quanto concerne il manto in erba sintetica: rendendolo un gioiellino. Nella serata di lunedì era previstama lahato il tutto. Ma non il ...