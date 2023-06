Tony Effe | chi è il rapper che canta con Emma Marrone?

Emma collabora a sorpresa con il rapperin 'Taxi sulla Luna', con l'obiettivo di trasformare in club tutte le spiagge italiane. Facile che ci possano riuscire, dato che la firma è quella ...Emma Marrone sale sul palco per il duetto cone infiamma il live con un outfit pazzesco tutto da ...ed Emma - 'Taxi sulla luna': L'efficacia delle produzioni della premiata ditta Takagi&Ketra applicate al trash dicon una spolverata di Emma su ritornello e special. Non un brano, ...

"Taxi sulla Luna", il nuovo singolo di Tony Effe ed Emma Dietro la Notizia

Emma Marrone sale sul palco per il duetto con Tony Effe e infiamma il live con un outfit pazzesco tutto da copiare.Punzecchia Emma il giornalista Davide Maggio: ecco che cosa ha da ridire sulla canzone Taxi sulla luna e non solo ...