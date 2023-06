Tommaso Zorzi replica a Andrea Pinna e spiega la sua versione dei fatti | “Ci conoscevamo ma…”

(Di martedì 13 giugno 2023) Ieri sera, durante una lunga diretta su Instagram, hato i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi da, con cui aveva una bella amicizia. Nello specifico, il vincitore di Pechino Express, ha raccontato non solo il periodo difficilissimo anche ha sovuto affrontare, ma anche che tempo fa ha erroneamente pubblicato un meme e cheinvece di difenderlo, ha ripubblicato il meme accusandolo: Il mio amicoha pensato bene di fare lo screen alla mia story e scrivere sotto: “fa finta di avere problemi psichiatrici quando è semplicemente un grandissimo razzista”. Lui ha voluto fare lo scalpo ad un amico che fino a 4 ore prima stava provando a suicidarsi. Tu lo sai e mi metti nella merd* ...

Dopo il drammatico racconto di Andrea Pinna che, a distanza di tre anni, ha svelato la dolorosissima verità sulla lite avvenuta con, proprio lo showman milanese è intervenuto sulla questione con un paio di tweet.risponde ad Andrea Pinna dopo la verità sul litigio Premetto che sono molto dispiaciuto ...L'influencer Andrea Pinna , ex vincitore di Pechino Express nel 2015, ha raccontato, per la prima volta , i motivi della fine della sua amicizia con, anche lui noto influencer e vincitore della quinta edizione del Gf Vip. Andrea Pinna: "Senon avesse fatto quello che ha fatto probabilmente la mia vita sarebbe diversa" ...Antonio Andrea Pinna ha fornito, a distanza di anni, la sua versione sulla fine dell' amicizia con. L'influencer cagliaritano, che ha raggiunto la popolarità con il blog LePerleDiPinna, in una diretta Instagram lunga circa mezzora ha rilasciato una serie di dichiarazioni assai dure ...

Andrea Pinna contro Tommaso Zorzi, cosa è successo: dal meme razzista, la malattia bipolare, i tentativi di suicidio alla lite ...Ecco qual è stata la risposta di Tommaso Zorzi a quanto raccontato da Andrea Pinna sui social. Tutti i dettagli.