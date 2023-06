Tomaso Montanari contro | ' niente bandiere a mezz' asta per Berlusconi' | è polemica

(Di martedì 13 giugno 2023) su Tg. La7.it -dice no. E spiega perché. Il Rettore dell' Università per stranieri di Siena ha annunciato in una mail diretta alla comunità universitaria che ...

Siena, il rettore Tomaso Montanari: «Nella mia università niente bandiere a mezz'asta per Berlusconi» Corriere Fiorentino

Il rettore dell'Università per stranieri di Siena: "Ha lasciato l'Italia peggiore di come l'aveva trovata". E a Sesto Fiorentino bandiere a mezz'asta solo il giorno dei funerali di Stato ...Tomaso Montanari dice no. E spiega perché. Il Rettore dell' Università per stranieri di Siena ha annunciato in una mail diretta alla comunità universitaria che non ci sara' nessuna bandiera a ...