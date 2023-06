Tiscali Lavora con noi

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 giugno 2023) Grazie alla famosa realtà aziendale disi aprono nuove e stimolanti prospettive di impiego nel campo delle telecomunicazioni. L’importante società sarda, indiscussa pioniera nel settore delle comunicazioni a distanza, offre una straordinaria opportunità di carriera per laureati e diplomati provenienti da ogni angolo d’Italia, in particolare nella regione Lombardia. : Offerte di Lavoro in Corso, nata nel lontano 1998 nella città di Cagliari, come diretta conseguenza della progressiva deregolamentazione del mercato delle telecomunicazioni italiano, si presenta oggi come un’eccellenza nel panorama nazionale. Il nome stesso dell’azienda,, trae ispirazione dall’imponente montagna sarda dove si erge maestoso un antico villaggio nuragico, testimone silenzioso della nostra storia millenaria. Oggi ...