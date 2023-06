Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Medellin 2023 | i risultati del ranking round di compound

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) La terza tappa stagionale delladeldiconsi è aperta a(in Colombia) con una prima giornata riservata come di consueto aldella divisione, mentre i protagonisti del ricurvo entreranno in azione a partire da domani con le 72 frecce di qualifica per poi fare sul serio con gli scontri diretti giovedì 15 giugno. Buoni riscontri in casa Italia soprattutto a livello corale, mentre non è arrivato il grande exploit singolo. In campo maschile Michea Godano è stato il migliore degli azzurri al 16° posto assoluto con 703 punti, precedendo i connazionali Federico Pagnoni 26° con 699 e Marco Bruno 31° con 697 punti. Il trio italico ha ottenuto la quinta piazza nella graduatoria della ...