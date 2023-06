The idol | la recensione del secondo episodio | rari sprazzi di lucidità

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo un primopiuttosto tiepido, Theporta avanti, con questa seconda puntata, un dualismo che sarà il cardine narrativo della serie. Il confronto, per ora impari, tra l’entourage e la figura di Tedros. E la contrapposizione si gioca sia su vari livelli di interpretazione, sia a livello narrativo, con una inevitabilmente più debole dell’altra. Ildi Thecavalca ancora l’onda di un voyeuristico piacere nel dolore, senza mai sembrare di affondare le unghie nel conflitto interno di Jocelyn e in quelli esterni con chi gli gravita attorno. Unche, quindi, non si allontana dal primo come temi e mood generale. Il problema vero è che la miniserie ha soli cinque episodi. ed era forse questo il momento di premere sull’acceleratore, al netto di ...

The Idol, la recensione: Lily-Rose Depp è anima e corpo del secondo episodio Sky Tg24

L'attrice si è dovuta sottoporre a una sessione di trucco lunga quasi quattro ore per una determinata scena nel secondo episodio.La recensione del secondo episodio di The Idol, la tanto attesa serie televisiva con Lily-Rose Depp e The Weeknd, creata dal regista di Euphoria e disponibile in esclusiva su Sky (e in streaming solo ...