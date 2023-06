The Flash | le prime dichiarazioni pubbliche di Ezra Miller e le foto della premiere

(Di martedì 13 giugno 2023) Come preannunciato,ha partecipato alladi Los Angeles di The, concedendosi agli obiettivi digrafi, ma senza rilasciare interviste, l'attore ha però parlato dal palco del cinema.è intervenuto sul red carpetmondiale di Thetenutasi ieri sera a Hollwyood. L'attore, vestito con una giacca bianca pantaloni neri, i capelli lunghi in parte raccolti in parte sciolti sulle spalle, ha partecipato alledi rito e ha rilasciato i primi commenti pubblici dopo le intemperanze dei mesi scorsi.ha parlato delle accuse di cattiva condotta mosse contro di lui e dei vari problemi legali che ha dovuto ...

La star 53enne ha accompagnato il marito 50enne alla premiere del suo nuovo film, '', all'Ovation Hollywood di Los Angeles. Ben Affleck torna ad essere Batman Ben Affleck torna infatti a ...- Pubblicità - Ezra Miller ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo quasi due anni sul red carpet della premiere dia Los Angeles. L'attore ha parlato apertamente delle accuse di cattiva condotta mosse contro di loro e di vari problemi legali, rivolgendosi ai fan presenti all'evento. Miller, che non è ...Ezra Miller è intervenuto sul red carpet della premiere mondiale ditenutasi ieri sera a Hollwyood. L'attore, vestito con una giacca bianca pantaloni neri, i capelli lunghi in parte raccolti in parte sciolti sulle spalle, ha partecipato alle foto di rito e ...

“Flashpoint”, il fumetto su cui è basato il film “The Flash” Fumettologica

Altro che crisi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai. Sul red carpet della prima del film "The Flash" a Los Angeles la coppia è apparsa affiatata tra baci e coccole. Scacciando co ...Ezra Miller ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo quasi due anni sul red carpet della premiere di The Flash a Los Angeles.