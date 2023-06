(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo lo straordinario successo del precedente cinecomic,sta lavorando al sequel. In mancanza di dettagli, proviamo ad immaginarevedremo nel tanto atteso. The, recente cinecomic diretto da(Cloverfield, Blood Story), si è fatto attendere parecchio a causa di alcuni ostacoli produttivi che hanno visto il progetto essere rimandato per diverse volte. Finalmente, il 3 marzo 2022, la pellicola ha fatto il suo trionfale debutto sul grande schermo, portando al cinema un'avventura del Cavaliere Oscuro davvero suggestiva e originale, conche ha saputo ben dosare i riferimenti e gli omaggi ai fumetti, andando a costruire in parallelo una sua personale visione di Gotham e dei villain che popolano la città, ...

, recente cinecomic diretto da Matt Reeves ( Cloverfield , Blood Story ), si è fatto attendere parecchio a causa di alcuni ostacoli produttivi che hanno visto il progetto essere rimandato ...Sì, ho finalmente capito come interpretare quel personaggio (, ndr) e l'ho fatto inFlash. Per i cinque minuti in cui sono lì, è davvero fantastico. In gran parte si tratta solo del tono. ...... dalla trilogia diai colossal Inception e Interstellar , fino al gigante war movie ... vengono mostrati alcuni frame del film vero e proprio, ma il protagonista del behindscenes è l'...

The Batman 2: cosa ci aspettiamo dal nuovo film di Matt Reeves Movieplayer

Elegantissimi e perfettamente armonizzati nel look, JLo e il marito hanno messo a tacere le voci che li volevano vicini alla separazione mostrandosi più innamorati che mai sul red carpet dell’Ovation ...Si sa, in amore si litiga, ma poi si fa subito pace. Ed è così anche per Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia recentemente è stata protagonista di vari rumors che parlavano di una presunta crisi ma ...