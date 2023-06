TG1 troupe derubata durante diretta morte Berlusconi | la vicenda

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 13 giugno 2023) Il palinsesto tv di lunedì 12 giugno 2023 ha subito dei cambiamenti per lasciare spazio a speciali su Silviomorto e per ripercorrerne laumana, politica e giudiziaria. Ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per l'ennesima volta, si è spento all'età di 86 anni a causa della leucemia mielomonocitica cronica. A seguito della notizia, i programmi Rai e Mediaset si sono dati da fare con edizioni straordinarie e rivoluzioni di scalette. Sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo Storie Italiane è stato interrotto per lo speciale del TG1. Anche i contenitori Oggi è un Altro Giorno e La Vita inhanno dedicato le rispettive puntate a. Tra le 17:50 e le 18:10, però, sarebbe successo qualcosa di ignobile davanti al San Rafffaele di Milano: unadel ...