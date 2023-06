TFA SOSTEGNO VIII CICLO 2023 Iscriviti subito per usufruire della quota agevolata per l’acquisto dei corsi di preparazione di Eurosofia

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 giugno 2023) Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzispecializzazione per il. Hai solo un mese per fare la differenza. Cosa aspetti? Il Team diè pronto a supportarti nello studio. Non perderti la prima lezione in diretta del 13 giugno ore 17.00 – 19.00 a curaL'articolo .