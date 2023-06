Terza tappa Giro Svizzera 2023 | vittoria e maglia gialla per Skjelmose

(Di martedì 13 giugno 2023) Il danese Mattiasha conquistato sia la, la prima in salita da Villars-sur-Ollon, che ladi leader. Completano il podio Felix Gall e Juan Ayuso. Solo quarto Evenepoel.: LA CRONACA La frazione odierna è stata movimentata dall’attacco della Soudal Quick Step che, in prossimità dell’ultima salita, si è presa la scena prima con Cattaneo e poi con Knox, prima dell’affondo di Evenepoel a sette chilometri dalla conclusione. Al campione del mondo hanno resistito solo Gall e. L’austriaco è scattato a due chilometri dall’arrivo, ma il danese è stato molto bravo a non perdere terreno e a piazzare la ...

Luke Lamperti della Trinity Racing ha vinto la 3°Priocca - Magenta, sul podio Bruttomesso e Teutenberg MAGENTA - Luke Lamperti (Trinity Racing) ha vinto ladel Giro Next Gen, la Priocca - Magenta di 146 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Alberto Bruttomesso (Cycling Team Friuli ASD) e Tim Torn Teutenberg (...Le coccinelle Un'altra novità importante di questaedizione di "20 regioni in 20 giorni" ... Venti coppie in tutto, che saranno liberate ad ogni, in segno di buon auspicio ma anche come ...Successo di Luke Lamperti (Trinity Racing) nelladel Giro Next Gen , la Priocca - Magenta, frazione di 146 km sulle strade di Piemonte e Lombardia. Al secondo e terzo posto Alberto Bruttomesso (Cycling Team Friuli ASD) e Tim Torn ...

Il danese della Trek Segafredo scatta nel finale di tappa e riesce a staccare anche il belga campione del mondo. Domani quarta tappa Monthey-Leukerbad di 152,5 km ...