Tentano di evadere dal carcere minorile | ma la corda era troppo corta

Leggi su agi

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Una fuga da manuale, vista tante volte nei film e nelle serie tv: un muro di cinta, unae il sogno di lasciarsi ilalle spalle. Ma tutto va a monte e il risveglio è pure doloroso. Colpa di unae di calcoli sbagliati. La fune per lasciare ildi Nisida, l'isolotto di fronte Napoli, era. I tre fuggiaschi, due maggiorenni e un minorenne, lanciandosi dal muro di cinta si sono procurati anche qualche frattura alle gambe e in altre parti del corpo. La fuga sarebbe fallita comunque, secondo i sindacati di polizia penitenziaria, perché i tre Papillon in erba, forse emuli anche dei loro coetanei protagonisti di "Mare fuori", erano stati già individuati e raggiunti. Ma per recuperarli nella scarpata in cui erano finiti, ...