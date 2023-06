Tennis | Wta Nottingham | Giorgi al 2° turno

(Di martedì 13 giugno 2023), 13 giu. -(Adnkronos) - Camilaapproda al secondodel torneo Wta 250 (erba, 259.303 dollari) di. L'azzurra, numero 47 del mondo e 7 del seeding, batte all'esordio 7-6 (7-5) 6-2, in un'ora e 35 minuti, la statunitense Medison Brengle, numero 113 Wta.

