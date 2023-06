Tennis | Torneo ' s-Hertogenbosch Stefanini ko al debutto

L'azzurra sconfitta in due set dalla bielorussa Sasnovich. ROMA - Lucrezia Stefanini è uscita di scena al debutto dal Libema Open, ilWta 250 di 's - Hertogenbosch, in Olanda, che inaugura la stagione sull'erba del circuito maggiore (con montepremi pari a 259.303 dollari). L'azzurra, numero 111 del mondo, si è arresa di ...La ticinese aveva ottenuto il pass per il tabellone delolandese superando nelle qualificazioni Magali Kempen (198) e Mai Hontama ...Si parla di un processo post traumatico, non è nulla di grave ma anche dopo ile in queste ore il tennista ha un fastidio non da poco al polso. Proprio per questo lo staff medico farà dei test ...

Torneo Avvenire: partita la 56ª edizione con tanti italiani al via Federazione Italiana Tennis

L'azzurra sconfitta in due set dalla bielorussa Sasnovich.ROMA (ITALPRESS) - Lucrezia Stefanini è uscita di scena al debutto dal Libema Open, ...La numero 111 del mondo vince appena tre game contro la bielorussa, molto più a suo agio su questa superficie La vita di un fenomeno, dacché si allenava sotto le bombe, alle due persone cui deve tutto ...