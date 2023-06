(Di martedì 13 giugno 2023)inizia nel migliore dei modi il suo percorso nel torneo ATP 250 di Stoccarda 2023, superando il croato Borna Gojo, centrando anche la suasu. Un esordio di spessore per ilta toscano che ha superato un rivale non semplice, nonostante una giornata non impeccabile al servizio. Nonostante le difficoltà il classe 2002 ha lottato colpo su colpo fino a chiudere con il punteggio di 76 63 in un’ora e 31 minuti di gioco. A questo punto il nativo di Carrara si rimbocca le maniche in vista del secondo turno del torneo tedesco, nel quale se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra Oscar Otte e Gregoire Barrere, che apriranno il programma odierno alle ore 11.00. Un’altra sfida non certo semplice per il nostro portacolori che continua il suo ...

, dopo la vittoria, ha detto: "Non sono felice per la prestazione di quello che è il mio ... Io ho giocato il mio miglior, ero molto concentrato e cercavo di non pensare che dall'altra ...Certamente per chi ha assistito, sbigottito, alla sconfitta che ha rimediato controSonego ... Matteo insultò se stesso per il basso livello diche stava esprimendo in quel momento. Ma ...Musetti - Gojo 7 - 6, 6 - 3 Primo sucesso in carriera sull'erba perMusetti. Il numero 17 ...Sarà possibile seguire il torneo della città tedesca in diretta grazie a Sky Sport, che ...

Tennis, Lorenzo Musetti: "Ho sentito pressione per la prima vittoria su erba, ora non voglio fermarmi" OA Sport

Il derby italiano a Stoccarda va verso Torino. Lorenzo Sonego stravince il confronto diretto con Matteo Berrettini per 6-1 6-2 al debutto nel Boss Open, torneo tedesco vinto proprio dal romano lo scor ...Sull'erba di Stoccarda vince nettamente il torinese, contro un Matteo appena rientrato da un lungo infortunio. La reazione sportiva di Sonny: "Mi dispiace, cercavo di non pensare che dall'altra parte ...