(Di martedì 13 giugno 2023) Problemi in vista per? Il 20enne, uscito sconfitto dalla semifinale del Roland Garros 2023Novak, ha dovuto fare i conti con i crampi che gli hanno impedito di proseguire al 100% dall’inizio del terzo set,che si era in una condizione di 1-1 nel computo delle frazioni vinte. Nole ha potuto sfruttare la situazione, mentre Carlitos in conferenza stampa ha parlato di eccesso di tensione che ha avuto delle ripercussioni sul suo corpo. Ad aggiungere, però, dei dettagli a riguardo è stato Juanjo López, medico del funambolico iberico, che ha parlato di un infortunio aldella mano sinistra per Carlitos nella partitaNole,che il classe 2003 era scivolato in uno scambio. Stando a ...

... facendo una grandeproprio sul serbo: "Sarebbe fantastico vederlo vincere domenica, lo ... Murray sulbritannico Nell'intervista Andy ha aggiunto: "Quando ne ho avuto l'opportunità, ...... ma in seguito ildimostra come può essere imprevedibile. Muchova dà il via a un'altra delle ... Nel momento clou però ladel torneo sente la pressione e crolla mentalmente dopo l'...... la seconda consecutiva, confermandosi regina delfemminile. Nella finale giocata sulla ... ha battuto in tre set la ceca Karolina Muchova, numero 43 Wta e autenticadel torneo, con ...

Tennis, la rivelazione su Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha un problema al polso dopo la sfida contro Djokovic OA Sport

La tennista polacca soffre più del previsto e supera in tre set la ceca Muchova, grande rivelazione del torneo. Per la numero uno al mondo è il terzo successo a Parigi ...Nulla da fare per la ceca, che riapre la sfida e crolla sul più bello nel terzo set, facendosi male con le sue mani. La numero uno al mondo vince ...