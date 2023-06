Tennis | da Sinner a Musetti | come va il 2023 dei big italiani

(Di martedì 13 giugno 2023) Ilitaliano non ha mai brillato così tantonegli ultimi anni. Il movimentotico nazionale, infatti, ha prodotto negli ultimi tempi dei veri e propri talenti in grado di dire la loro ...

Sarà Alexander Bublik il primo avversario di Janniknell'Atp di 's - Hertogenbosch, in quella che sarà la prima partita della stagione su erba per l'azzurro, nettamente favorito su Betflag, a 1,23, quota che sale a 1,25 su Goldbet, contro il ...Oggi, dietro ai quattro senatori, Berrettini, Musetti e Sonego, la classifica dice che la quinta forza del nostroè diventato Arnaldi , che ha appena scalzato Marco Cecchinato e grazie ...In questa occasione, a guardare le quote sulera partito con buona chance di vittoria, ma ha dovuto arrendersi in semifinale a Carlos Alcaraz conquistando, comunque, il titolo virtuale ...

Il tennis italiano non ha mai brillato così tanto come negli ultimi anni. Il movimento tennistico nazionale, infatti, ha prodotto negli ultimi tempi dei veri e propri talenti in grado di dire la loro ...Jannik Sinner si sta preparando per il suo esordio nell'ATP250 di 's-Hertogenbosch. Sull'erba olandese, l'altoatesino riprende nella sua corsa, dopo che la stagione sulla terra rossa non gli ha riserv ...