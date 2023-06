Temptation Island | slitta la prima puntata del programma? Ecco quando andrà in onda

... con conseguente slittamento anche di uno dei programmi più attesi per l'estate di Canale5 :, cambio di programma per il reality: ecco quando andrà in onda L'..., quando comincia e quali sono le coppie che parteciperannoSembra sia passata la crisi tra il protagonista di, il reality che si appresta a iniziare con la nuova stagione , Francesco Chiofalo , e l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Drusilla Gucci . A rivelarlo è stato Lenticchio con un ...

Temptation Island, torna l'amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: "Senza di te nulla ha più senso" ComingSoon.it

Temptation Island ripartirà a breve con la nuova edizione, ma sembra che potrebbero esserci cambi di programma. Vediamo insieme cosa sappiamo.Lunedì 26 giugno inizia Temptation Island, la nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia ritorna dopo un anno di stop. Le sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore dovranno r ...