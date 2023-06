Temporali al pomeriggio | ma il fine settimana sarà con il sole

Leggi su agi

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - L'instabilità torna protagonista nellacentrale di giugno, grazie all'approdo di una saccatura depressionaria sul bacino Mediterraneo. Il suo moto favorirà la formazione dipomeridiani nelle prossime 48 ore con fenomeni anche intensi. Regioni del Centro-Nord che saranno protagoniste in questa prima fase, mentre tra mercoledì e giovedì i fenomeni andranno a spostarsi verso sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono una situazione meteo in miglioramento da venerdì per il progressivo avvicinarsi di un promontorio d'alta pressione di matrice sub-tropicale. L'instabilità dovrebbe far spazio a un aumento delle temperature, con la prima vera ondata di caldo per il mese di giugno. Previsioni meteo per oggi Al Nord - Al mattino molte nuvole con tempo instabile al Nord-Ovest dove non mancheranno ...