Temporali a Roma fino a giovedì | poi forse arriverà il caldo

(Di martedì 13 giugno 2023) Cento interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi pericolanti anche oggi –– Il maltempo non dà pace. Negli ultimi giorni bombe d’acqua hanno interessato diverse zone d’Italia. Ieri ai Vigili del Fuoco hanno effettuato circa cento interventi nella periferia sud-est della capitale e nella zona dei Castellini, dove un violento nubifragio si è abbattuto dalle ore 19 circa. Danni d’acqua, allagamenti e alberi pericolanti sono gli interventi rilevanti che hanno impegnato le squadre VVFalle prime ore di questa mattina. E nel pomeriggio nuovi violentiin città. E non è finita qui. Oggi è allerta gialla in 10 regioni: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sono previste su gran parte del Piemonte, sull’intero territorio ...