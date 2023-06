La7.it -nel 2017 Silvio Berlusconi , ospite a In Onda , scommesse con i conduttori: "Vi offro una pizza e un pranzo completo a Napoli se Forza Italia supererà il 30%".... ma anche titoli italiani, europei e mondiali, come Nicolò. Amato dai velisti e dalla gente ... Diventato famoso in tutta Italia per una diretta Rai dedicata alle imprese di Luna Rossaa ......Commissariato diTerme avviata dopo la querela del padre del ragazzo - ha perso la patria potestà - sui comportamenti che gli imputati avrebbero assunto da maggio a settembre del 2022,...

Telese, quando Silvio Berlusconi fu ospite di Mastella Fremondoweb

L'ultima visita in città risale all'11 ottobre 2009. Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio e fu accolto da un Palatedeschi gremito in ogni ordine di posto. Sul palco, ...Quando nel 2017 Silvio Berlusconi, ospite a In Onda, scommesse con i conduttori: "Vi offro una pizza e un pranzo completo a Napoli se Forza Italia supererà il 30%".