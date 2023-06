Ted Lasso | ci sarà una Stagione 4? Phil Dunster | Nessuno lo sa

(Di martedì 13 giugno 2023) L'interprete di Jamie Tartt non sa ancora se cio meno una quartadello show, ma per il momento è finita. Il finale di Tedha visto concludere l'arco narrativo di tre stagioni dedicato al suo protagonista, interpretato da Jason Sudeikis, ma potrebbe esserci spazio per altre storie all'interno dello stesso universo. Subito dopo l'arrivo in streaming del finale, Apple TV+ ha pubblicato un tweet alludendo a un possibile continuo senza il personaggio di Ted, ma incentrato sulle storie degli altri personaggi: Coach Beard, Roy Kent e Nathan. Tuttavia, in una recente intervista, gli attori Jeremy Swift (Leslie Higgins) e(Jamie Tartt) sembrano propendere per l'idea che, a meno che non ci sia una storia davvero geniale …

Che piaccia o meno,va al momento considerata una serie conclusa: per lo show con Jason Sudeikis non sono in programma, ora come ora, nuove stagioni o spin - off di sorta, nonostante buona parte dei fan ne ...Tre stagioni sono un ciclo vitale abbastanza breve per una serie TV, ma d'altronde sempre meglio chiudere i battenti quando si ritiene di aver finito le cose da dire: il caso diè però decisamente particolare, dal momento in cui non sono in pochi a pensare che lo show con Jason Sudeikis avrebbe ancora qualcosa da raccontare. A parlarne, mentre cominciano a girare ...La nuova arrivata nel franchise, Juno Temple , che si unisce al cast dopo aver partecipato alle tre stagioni disu Apple TV+, ha rivelato che le riprese inizieranno " molto, molto presto " ...

Ted Lasso: non ci sono piani per una stagione 4 BadTaste.it Cinema

Nelle ultime due settimane, i fan di Ted Lasso hanno aspettato un aggiornamento da parte di Apple TV+ riguardo un’eventuale stagione 4. GUARDA: Ted Lasso: nel video del backstage della stagione 3 il ...Phil Dunster è sicuro: una nuova stagione di Ted Lasso ci sarà solo qualora gli sceneggiatori penseranno che ci sia del materiale valido ...