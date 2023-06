Teatro Cilea | presentazione della stagione 2023 24

... muniti di t - shirt e cappellini, si sono ritrovati con docenti e Dirigente Scolastico presso le scalinate deldando dato vita ad un flashmob veramente bello e particolare. Gli alunni ...... ha ottenuto premi nei maggiori concorsi flautistici internazionali: "Francesco" di Palmi, "... Nel 2003, a soli 20 anni, ha ottenuto il posto di primo flauto nell'Orchestra delRegio di ...In qualità di solista si è esibito con l'Orchestra del, l'Orchestra da camera Musica Antiqua, l'orchestra da camera Brio Barocco, l'Orchestra I Virtuosi di Moldavia, l'Orchestra Vinci, ...

Al Teatro Cilea per Massimo Borrelli: «Insieme andiamo più veloci» ilmattino.it

Un momento davvero particolare, originale e gioioso di condivisione per salutare la fine della scuola Chiusura d’anno alquanto particolare per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Is ...Ascolta l'articolo Chiusura d’anno alquanto particolare per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria che sabato, muniti di t-sh ...