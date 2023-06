Taranto | morte di un bambino di cinque anni | ex dirigenti Ilva a processo Dal 2 ottobre

Con l'accusa di omicidio colposo per lanel 2014 per un tumore al cervello di un bimbo di cinque anni di, sei persone, dirigenti ed ex dirigenti dell'ex Ilva, saranno processati dal prossimo 2 ottobre. Lo ha deciso la Corte d'..., 13 GIU Con l'accusa di omicidio colposo per lanel 2014 per un tumore al cervello di un bimbo di cinque anni di, sei persone, dirigenti ed ex dirigenti dell'ex Ilva, saranno ......le sostanze velenose durante "il periodo in cui era allo stato fetale" sviluppando una "malattia neoplastica che lo conduceva a". Gli imputati sono l'ex direttore dello stabilimento di, ...

Taranto, morte del piccolo Lorenzo: il 2 ottobre via al processo a dirigenti ex Ilva La Gazzetta del Mezzogiorno

Sei dirigenti ed ex dirigenti ex Ilva andranno a processo con l’accusa di omicidio colposo per la morte nel 2014, di Lorenzo Zaratta, un bimbo di cinque anni di Taranto, a causa di un tumore al cervel ...Sei dirigenti ed ex dirigenti ex Ilva andranno a processo con l’accusa di omicidio colposo per la morte nel 2014, di Lorenzo Zaratta, un bimbo di cinque anni di Taranto, a causa di un tumore al cervel ...