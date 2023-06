Taranto | morte di un bambino di cinque anni | ex dirigenti ex Ilva a processo Dal 2 ottobre

Sei ex dirigenti dell'azienda titolare del siderurgico disaranno processatoli dal 2 ottobre. Dovranno rispondere di accuse relative al decesso di Lorenzo Zaratta, morto nel 2014 all'età di cinque anni.Con l'accusa di omicidio colposo per lanel 2014 per un tumore al cervello di un bimbo di cinque anni di, sei persone, dirigenti ed ex dirigenti dell'ex Ilva, saranno processati dal prossimo 2 ottobre. Lo ha deciso la Corte d'...commenta Sei tra dirigenti ed ex dirigenti dell'ex Ilva andranno a processo il 2 ottobre con l'accusa di omicidio colposo, legata allanel 2014 di un bimbo di cinque anni dia causa di un tumore al cervello. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Lecce, accogliendo il ricorso presentato dal sostituto procuratore Mariano ...

Taranto, morte del piccolo Lorenzo: il 2 ottobre via al processo a dirigenti ex Ilva La Gazzetta del Mezzogiorno

