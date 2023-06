Supply chain sostenibile | le 5 aziende migliori

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 giugno 2023) La top five delleche gestiscono meglio la filiera secondo criteri ESG e quali strategie hanno attuato Gestire lasecondo criteri ESG è diventato sempre più strategico per leche di conseguenza stanno aumentando gli investimenti in soluzioni per implementare efficienza e sostenibilità. Una gestione che risulta strategica specie considerando i ritardi e le interruzioni di intere filiere che si sono registrate negli ultimi tre anni, prima a causa della pandemia e poi del conflitto in Ucraina. Gartner, multinazionale del settore tecnologico che si occupa di consulenza, ricerca e analisi di mercato, ha stilato la classifica delle realtà produttive che hanno investito di più in soluzioni di approvvigionamento, logistica e gestione del commercio globale. Prima di tutto va detto che gli ...