Suggestioni artistiche e digitali | la mostra ‘The Passengers’ di Federica Limongelli

(Di martedì 13 giugno 2023) Nella suggestiva cornice della Fondazione Banco di Napoli, si apre uno spazio in cui l’arte tradizionale e il digitale si incontrano e si fondono in un ciclo di opere straordinarie. È giovedì 15 giugno, alle 18, che inaugura ladi pittura digitale “The Passengers” dell’artista, la seconda tappa della rassegna di arte contemporanea “Entrée”, curata con passione e sensibilità da Carla Viparelli. L’arte che si confronta con il sociale è l’anima stessa del lavoro dell’artista casertana, che si addentra nella nuova forma di disagio che caratterizza la condizione femminile. Nella polverizzazione dei rapporti umani e sociali, ancora oggi la donna è spesso vittima di pregiudizi e stereotipi che limitano la sua libertà e la sua autorealizzazione. “La Forza”, l’arcano numero XI dei Tarocchi, viene evocato da ...

