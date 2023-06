(Di martedì 13 giugno 2023) Nella suggestiva cornice della Fondazione Banco di Napoli, si apre uno spazio in cui l’arte tradizionale e il digitale si incontrano e si fondono in un ciclo di opere straordinarie. È giovedì 15 giugno, alle 18, che inaugura ladi pittura digitale “The Passengers” dell’artista, la seconda tappa della rassegna di arte contemporanea “Entrée”, curata con passione e sensibilità da Carla Viparelli. L’arte che si confronta con il sociale è l’anima stessa del lavoro dell’artista casertana, che si addentra nella nuova forma di disagio che caratterizza la condizione femminile. Nella polverizzazione dei rapporti umani e sociali, ancora oggi la donna è spesso vittima di pregiudizi e stereotipi che limitano la sua libertà e la sua autorealizzazione. “La Forza”, l’arcano numero XI dei Tarocchi, viene evocato da ...

... con incursionia passi di "urban" con le coreografie di Ilenja Rossi, la danza ...espressa sia attraverso una drammaturgia teatrale di contenuto sia attraverso l'utilizzo delle...... due eventi per una data all'insegna del gusto ricca di momenti eda non perdere. ... la cui collezione offre una panoramica completa delle tendenzedel XX secolo raccogliendo ...Avventuretra le due guerre' a cura di Massimo Bertozzi. Saranno in mostra, si ... Così come alcuneall'aggiornamento della pittura arrivano a Carrara per il tramite degli ...

Suggestioni artistiche e digitali: la mostra 'The Passengers' di Federica Limongelli | F-Mag F-Mag

Una bella idea è fare la Via dei Re, viaggio a piedi tra le residenze sabaude: lo ha compiuto anche Enrico Brizzi, che ha scritto un libro sui 300 km percorsi a piedi in Piemonte fra palazzi e castell ...Sul lago di Como il jazz a Villa del Grumello: dal chitarrista e compositore Livio Gianola, ad un omaggio al leggendario chitarrista Wes Montgomery con Alessio Menconi Organ Trio, al sassofonista arge ...