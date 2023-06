La giovane, che era diventata maggiorenne lo scorso ottobre, era in gita scolastica nel Cosentinoi compagni di classe. Dieci giorni fa stava facendo raftingla scuola quando, per ...La giovane, che era diventata maggiorenne lo scorso ottobre, era in gita scolastica nel Cosentinoi compagni di classe. Dieci giorni fa stava facendo raftingla scuola quando, per ...Secondo l'accusa e secondo quanto denunciato dalla stessa, all'epoca dei fatti 14enne, ... La giovane si è costituita parte civilel'avvocato Simone Santoro, il 61enne, invece, difeso ...

Studentessa con grava patologia, non ammessa a classe successiva. I genitori ricorrono perché la scuola avrebbe dovuto considerare lo stato di salute. Cosa hanno detto i giudici Orizzonte Scuola

La soluzione Futura si è affermata come un ottimo supporto per superare i test. Una tecnologia sviluppata sul campo, frutto di una storia tutta italiana ...Potremmo chiamarlo "fenomeno miHoYo", ma lo studio fondato da tre studenti è solo l'ultima software house cinese che non smette di crescere ...