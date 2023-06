a livello giallo l'allerta per lo. Lo ha disposto il Dipartimento nazionale della Protezione civile. "Tale decisione - rende noto il Dipartimento - è stata adottata, d'intesa con ila ...Da Napoli aservono circa 715 euro. Per gli aerei le cose non cambiano di molto: con ... Il prezzoa un massimo di 5.396 euro a Caorle e 4.937 euro a Bibione. Sono per fortuna "più ...Servono 1.251 euro da Genova a Porto Torres, 715 euro da Napoli a. Se si opta per l'aereo, la spesa a famiglia parte da un minimo di 845 euro per la tratta Milano - Brindisi, ea 818 ...

Stromboli: Scende a giallo il livello di allerta - Sicilia Agenzia ANSA

Scende a livello giallo l'allerta per lo Stromboli. Lo ha disposto il Dipartimento nazionale della Protezione civile. (ANSA) ...Lo ha reso noto il Dipartimento nazionale di Protezione Civile. La decisione è stata presa a seguito delle valutazioni di pericolosità dei centri di competenza ...